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Есть ли риск заразиться смертельным коронавирусом через товары из Китая: медики дали ответ

четверг, 23 января 2020, 08:33
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Риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

Об этом заявили в пресс-службе "AliExpress Россия" газете "Известия".

Тем не менее, некоторые ученые считают, что заражение вполне возможно контактным способом, если к посылке прикасался больной человек.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", - отметил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

Однако завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова считает, что передача коронавируса через посылки из китайского интернет-магазина маловероятна из-за чувствительности возбудителя заболеваний к изменениям окружающей среды.

"Обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка", - подчеркнула Кожевникова.

Как информировал "Апостроф" раньше, в Японии опасной пневмонией, возбудитель которой до сих пор был неизвестен медицине, заболел мужчина.Перед тем, как заболеть, в начале января он посетил китайский город Ухань.

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