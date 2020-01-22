Может мутировать: смертельный коронавирус из Китая добрался в страну-соседку Украины

В российском городе Хабаровск госпитализировали пассажирку, которая прибыла из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус nCoV.

Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".

По словам начальника пресс-службы аэропорта Хабаровска, женщина прилетела из Харбина ночным рейсом 21 января. При проверке всех пассажиров борта, у нее обнаружили высокую температуру.

Отметим, симптомами заболевания являются: повышение температуры до 39 °С, бледность кожи, мокрый кашель, который сопровождается болями в груди, потливость и резкая слабость.

Ранее вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бин заявил, что существует опасность мутации вируса и его распространения.

"Хотя путь передачи вируса еще не полностью изучен, существует вероятность его мутации и риск дальнейшего распространения эпидемии", - сказал Ли.

Чиновник добавил, что в этот период миллионы людей по всему Китаю путешествуют по стране из-за празднования Лунного Нового года, которое продлится неделю. Еще тысячи людей поедут за границу. По словам Ли, это "может увеличить риск распространения заболевания, а также затруднит профилактику и борьбу с ним".

Подробнее о коронавирусе читайте в материале "Апострофа": Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни.