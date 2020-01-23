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Гриф секретности снят: парамедик раскрыла детали спецоперации по захвату Цемаха в Донецке

четверг, 23 января 2020, 01:22
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Стали известны детали задержания Цемаха Фото: Скриншот

Украинские военнослужащие в буквальном смысле жертвовали собой, чтобы провести спецоперацию по захвату боевика Владимира Цемаха, которого обвиняют в причастности к катастрофе МН-17.

Об этом рассказала медик батальона "Госпитальеры" Елена Герасимьюк в блоге для "Цензор. НЕТ".

По ее словам, Цемаха она увидела возле места подрыва, там были тяжело ранены несколько бойцов ВСУ, однако самого боевика они закрывали буквально своими телами.

"Вызвали на точку, куда от места подрыва выносили раненых. Никто не мог точно сказать, сколько их. Нам идти к месту подрыва не позволили, если бы с кем-то из нас что-то произошло, все остались бы без помощи. К нам выносили раненых бойцов в сопровождении стрелка-санитара, позывной Док. Он оказывал помощь там, на месте, а мы уже работали. Первым вывели Цемаха. Сначала удивились: человек в гражданской одежде. У него была рассечена голова, шла кровь. Я подумала, что это местный пострадал ... Мне запретили приближаться к нему, я хотела оказать помощь. Его завели за мешки с землей, охраняли, как Дюймовочку, прикрывали телами. Бой подходил к тому месту, где мы были. Мины ложились все ближе. Все нервничали, чтобы с этим человеком ничего не случилось, его забрали дальше", - сказала Герасимьюк.

Также она рассказала о потерях со стороны защитников Украины во время этой операции, по ее словам, ранения средней и тяжелой степени получили как минимум трое бойцов.

"После передали Тритона. Когда ему оторвало ногу, он сам себе затянул турникет и оказывал помощь раненому Колу. У Тритона были раны грудной клетки сбоку. Их заклеили. Увидела, что у него пробита щека. Затем вынесли Колодяжного. У него была перемотана голова, его будто пропустили через мясорубку, из четырех конечностей одна нога уцелела. Лицо было обожжено, губы порваны. Забрали Круги и понесли к машине", - рассказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее фигурант дела о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийский Boeing MH-17 Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека.

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