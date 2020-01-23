Каковы шансы появления в Украине смертельного коронавируса: заявление Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины оценивают риск завоза коронавируса в страну как средний. Как известно, от вируса уже умерло минимум 25 человек.

23 января такое заявление сделал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин.

По словам чиновника, в данный момент в стране нет необходимости в наложении определенных ограничений на перемещение для путешествующих.

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также оценивается как средний", - заявил Кузин.

Как сообщал "Апостроф", в Украине дали советы, как избежать коронавируса при посещении стран, где были зарегистрированы случаи заболевания.