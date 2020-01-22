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Барыгиня: в сети разгорелся скандал вокруг нового дрона-разведчика для ВСУ

среда, 22 января 2020, 20:10
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Фото: соцсети

В Украине вспыхнул громкий скандал из-за презентации первого военного квадракоптера, созданного для выполнения заданий разведывательного характера.

Своим мнением по поводу технических характеристик нового устройства пользователи делятся в соцсетях.

В комментариях пользователи в открытую усомнились в том, что изобретение соответствует заявленным требованиям. Ведь даже обычный квадрокоптер, купленный в розничной торговле, практически не уступает по техническим характеристикам военному.

Этому в подтверждение служит и тот факт, что у нового аппарата очки и пульт такие же, как и у обычных китайских самосборных квадрокоптеров.

Не смогли обойти комментаторы и финансовую сторону вопроса.

"Интересно, сколько бабла с*издила на разработке этой вундерваффе?)" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ВСУ будут уничтожать боевиков из нового мобильного оружия.

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