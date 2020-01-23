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На Донбассе ликвидировали молодого боевика ДНР, который ненавидел Украину: фото

четверг, 23 января 2020, 07:30
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В четверг, 22 января, на Донбассе ликвидировали 20-летнего боевика, который воевал за ДНР-ЛНР и не любил Украину.

Об этом написал в Facebook бывший военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

"Прекрасных новостей вам в ленту. Пока кто-то где-то кого-то разводит, коллаборационисты продолжают скупать билеты на концерт Кобзона. Вслед за одним из комбатов знаменитой "пятнашки" отправился к дедам ефрейтор Фокин Никита, который не любит Украину. Досадное самоубийство", - написал автор.

Как утверждают пособники оккупантов, он "героически погиб" от пули украинского снайпера.

Напомним, что в понедельник, 20 января, на оккупированном Донбассе самоликвидировалась бывший майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Тарасов, перешедший на сторону боевиков и воевавший против украинских военных.

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