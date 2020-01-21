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На Донбассе самоликвидировался экс-майор ВСУ, воевавший за боевиков ДНР, фото

вторник, 21 января 2020, 06:54
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В понедельник, 20 января, на оккупированном Донбассе самоликвидировался бывший майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Тарасов, который перешел на сторону боевиков и воевал против украинских военных.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц).

"200-я бригада". 20.01.20 Тарасов Владимир сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался. Предварительно, сердце", - отметил он.

По данным "Миротворца", Тарасов был родом из России, родился в 1966 году. Работал "начальником" Донецкого военного лицея у боевиков ДНР. Имел награды российских организаций, поддерживающих оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве скончался боевик незаконных вооруженных формирований на Донбассе - Руслан Веприцкий по кличке "Вепрь". Он был родом из Кировска Луганской области.

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