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На оккупированный Крым обрушился мощный ураган, фото

четверг, 23 января 2020, 15:49
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В ночь на четверг, 23 января, в городе Ялта оккупированного Крыма бушевал ураганный ветер, он повалил десятки деревьев и сломал часть инфраструктуры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым.Реалии".

В частности, из-за непогоды разрушилась праздничная иллюминация на набережной в городе.

Немного позже член оккупационной администрации Ялты Сейран Меметов, который курирует сферу ЖКХ, заявил о восстановлении коммунальщиками указанных конструкций.

"Сотрудниками МБУ "Ялтагорсвет" конструкции были восстановлены и укреплены", – сообщил он.

Также из-за ветра в одном из районов города дерево рухнуло во дворе детского сада, эту проблему еще не устранили.

"Работы по ликвидации последствий непогоды ведут сотрудники МБУ "Зеленстрой" и будут завершены до конца дня", – сделали заявление "власти" в Ялте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном РФ Крыму здание детской поликлиники в Севастополе "отремонтировали" без любых работ, просто повесив баннер.

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