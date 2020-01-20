RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 января

23:36
На Голос країни-10 внезапно пришел секс-символ Танців з зірками - Дан Балан не находит себе места
22:28
Тина Кароль на шоу Голос країни-10 поставила на место эпатажную солистку "Ленинграда" (видео)
19:00
Первые морозы зимы: как и чем защитить кожу от сухости и высыпаний
12:59
Путин пошел на неожиданный шаг на Крещение: в сети ответили фотожабой
10:10
Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
09:48
В США приняли жесткое решение насчет советника Трампа по России
07:00
Легкий диетический кус-кус с овощами и куриным филе: простой рецепт на каждый день

18 января

20:08
Наименьшая - у Дубилета: появились данные о размере зарплат министров и премьера
19:00
Что такое гель-лак и что стоит знать перед походом на маникюр - 5 полезных фактов
18:02
Не узнать: украинский телеведущий покрасил волосы в белый цвет, проиграв спор невесте
16:58
Первый отдых втроем: Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте
16:14
Министр юстиции Украины стал героем забавной фотожабы после странного поста
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Баннер-бум": сеть впечатлили фото "ремонта" поликлиники в Крыму

понедельник, 20 января 2020, 02:20
переглянути новину українською

В оккупированном Россией Крыму здание детской поликлиники в Севастополе "отремонтировали" без любых работ, просто повесив баннер.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"В оккупированном Севастополе "отремонтировали" здание детской поликлиники на Ленина. Говорят, во всем городе, когда приезжают цари, работает компания "баннер-бум", - написал он.

В сети отметили, что такие методы "ремонта" зданий на полуострове применяют часто.

Как сообщал "Апостроф", осенью в Крыму оккупационная администрация РФ демонтировала обвалившуюся в 2015 году часть Митридатской лестницы на гавани, оградила территорию, а ремонтных работ так и не начала.

Также в Симферополе оккупационные власти решили уничтожить деревья.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: