"Баннер-бум": сеть впечатлили фото "ремонта" поликлиники в Крыму

В оккупированном Россией Крыму здание детской поликлиники в Севастополе "отремонтировали" без любых работ, просто повесив баннер.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"В оккупированном Севастополе "отремонтировали" здание детской поликлиники на Ленина. Говорят, во всем городе, когда приезжают цари, работает компания "баннер-бум", - написал он.

В сети отметили, что такие методы "ремонта" зданий на полуострове применяют часто.

Как сообщал "Апостроф", осенью в Крыму оккупационная администрация РФ демонтировала обвалившуюся в 2015 году часть Митридатской лестницы на гавани, оградила территорию, а ремонтных работ так и не начала.

Также в Симферополе оккупационные власти решили уничтожить деревья.