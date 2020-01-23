Описала свою смерть в дневнике: всплыли жуткие детали убийства двух девушек в Киеве

Стало известно, что одна из зверски убитых на съемной квартире в Киеве девушек 19-летняя Мария Камынина вела личный дневник, в котором задолго до трагедии описала подробности собственного убийства.

Об этом стало известно в эфире ток-шоу "Касается каждого" на телеканале "Интер".

Девушка увлекалась просмотром фильмов ужасов и любила носить темную одежду.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее… Как это случилось? Если это кого-то волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", – написала она.

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже ни на что не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз. "Она мертва", – я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", – описывала Мария в дневнике.

Родственники девушки уверены, что это была вымышленная история, которая не имела ничего общего с реальной жизнью.

По словам экспертов, подобные записи могут указывать на то, что девушка знала своих убийц или их окружение, а значит попала в квартиру по доброй воле.

Ранее "Апостроф" сообщал, что убийцы двух девушек, которых нашли в шкафу в квартире Киева, вероятно, планировали ограбление.