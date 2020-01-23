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В Харькове ребенок погиб под колесами Infiniti: фото с места трагедии

четверг, 23 января 2020, 16:18
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На улице Академика Павлова в Харькове в результате наезда автомобиля погиб несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт 057.ua, опубликовавший фото с места происшествия.

Как сообщили сайту города Харькова в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль марки Infiniti сбил подростка неподалеку от клуба "Радмир".

На место ДТП выехали следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции и медики. Обстоятельства и подробности аварии пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в Днепре на улице Малиновского произошла серьезная авария, в результате которой погибло два человека. Еще двое участников ДТП получили травмы.

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