В Днепре в жутком ДТП погибло два человека: видео момента аварии

20 января в Днепре на улице Малиновского произошла серьезная авария, в результате которой погибло два человека. Еще двое участников ДТП получили травмы.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", смертельная авария произошла около 19:00 в районе дома номер 74.

В результате столкновения Opel и двух Daewoo погибли водитель и пассажир первого автомобиля. На месте образовалась пробка в обе стороны.

Тем временем в полиции уже рассказали, что один из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими авто.

На место ДТП прибыли полицейские, медики и спасатели, которым пришлось доставать пострадавших из разбитых авто при помощи специнструмента.

Обстоятельства страшной аварии устанавливаются.

Напомним, что поздно вечером в воскресенье, 19 января, во Львове автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой стояло много пешеходов.