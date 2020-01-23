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В Мариуполе возлюбленная и побратимы простились с погибшим 22-летним бойцом: фото

четверг, 23 января 2020, 20:59
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В Мариуполе боевые товарищи простились с 22-летним военнослужащим Николаем Сорочуком, погибшим от пули вражеского снайпера на Донбассе. 24-25 января на его родной Волыни пройдут траурные церемонии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Волынские Новости".

На прощании с воином присутствовали военные капелланы, его боевые побратимы, а также любимая девушка Николая. После богослужения и гражданской панихиды в автомобиле гуманитарного проекту Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" тело военнослужащего отправили на родную Волынь.

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24-25 января в Волынской области объявлены Днями траура. На зданиях органов исполнительной власти и местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги.

Прощание с погибшим начнется в пятницу, 24 января, во нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора города Луцка. На следующий день, 25 января, состоится гражданская панихида и похороны.

Как сообщал "Апостроф", погибший от пули снайпера Николай Сорочук пошел добровольцем на войну через год после окончания школы.

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