Ветер стихнет, но: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать украинцам

24 января в Украине будет преобладать сухая погода, за исключением Сумской, Черниговской и Харьковской областей, где ожидаются мокрый снег и дождь.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, в этот день Украина окажется между мощной северной циклоничностью и не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу.

Практически по всей стране ожидается солнечная погода. Облаками затянет Житомирскую и Киевскую области.

"Ветер постепенно угомонится, из сильного перейдет в умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0...-5 мороза, на востоке и в горах местами до -7 градусов, завтра днем в Украине 0...+5 градусов тепла", - отметила синоптик.

Она добавила, что в Киеве в пятницу будет облачная погода, температура ночью около нуля градусов, а днем до +3 градусов.

Напомним, что в сети появились очередные впечатляющие фотографии, сделанные на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский.