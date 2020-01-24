Боится Гааги: в чем суть реформ Путина и куда они приведут Россию

В Беларуси объяснили почему президент России Владимир Путин экстренно вносит правки в конституцию и реформирует власть.

Об этом сообщает UDF.BY.

Издание пишет, что существуют три главные причины реформ Путина:

Во-первых, Путин очень боится решений Суда в Гааге, который начнется 9 марта 2020 года по вопросу МН17. В ходе той трагедии погибли 298 невинных людей, и глава России в числе основных виновников данной трагедии. Чтобы избежать наказания он просто хочет вывести решения международного суда за пределы правового поля РФ.

Во-вторых, на фоне расширения функционала президента в части вопросов безопасности внедряется норма, делающая невозможным приход к власти оппозиционеров, находящихся за рубежом. Также наличие любых правовых связей с иностранными государствами даже в прошлом делает вообще невозможным приближение к государственной службе в РФ. В итоге только свои люди могут попасть к кормушке, ибо чужие здесь не ходят.

В-третьих, введение четкого ограничения на пребывание в должности президента лишь два срока, говорит о том, что эта позиция уже будет не основной в стране, ибо не по-царски это. Но при этом создается особый орган политической власти – Государственный совет.

Кроме того, в результате "конституционной реформы" возрождается некое подобие советского Политбюро, но в более современном, хотя и гротескном варианте. Но здесь все же стоит отметить, что путинский политический камбек с Госсоветом в советскую реальность не полностью повторяет политическую модель СССР.

Дело в том, что советское Политбюро хотя бы внешне было более демократическим органом, чем создаваемый Госсовет. Ведь решения Политбюро имели больший вес, чем решения генсеков ЦК Компартии. Более того, советское Политбюро даже сталинских времен могло поставить перед пленумом ЦК вопрос о снятии генсека. Этих функций у "Политбюро 2.0" в формате Госсовета не будет, а значит, Россия движется в сторону абсолютной монархии и вечного правления Путина.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.