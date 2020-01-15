Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

От рядового обращение Путина к Федеральному Собранию никто не ожидал ничего особенного. Но президент РФ решил всех удивить, анонсировав целый ворох изменений в российской конституции. Не успели после выступления Путина выключить микрофон, как российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку . "Апостроф" попытался обуздать вал новостей из РФ с целью разобраться, что же произошло на самом деле.

Новая конституция для России

Пока весь мир ждет долгожданный "транзит-2024", Путин решил не тянуть и перехватить инициативу. Российский президент в речи анонсировал ряд изменений в главный закон, главная идея который - ограничение полномочий президента в пользу Госдумы.

Если изменения примут на референдуме (а их примут), то президентом теперь можно будет быть только две каденции. Кроме того, для выдвижения кандидатом необходимо будет проживать в России не менее 25 лет (сейчас 10), а также не иметь даже в прошлом гражданства или вида на жительство в других странах.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев Фото: Getty images

Также Путин в своем послании предложил наделить Госдуму правом назначать премьер-министра и, по его предложению, членов правительства. Президент, по мнению Путина, не сможет отклонять кандидатуры, но в случае чего - сможет освобождать главу правительства от занимаемой должности. Глава государства останется верховным главнокомандующим и руководителем Вооруженных Сил. Но для назначения руководителей силового блока потребуются консультации с Советом Федерации по руководителям армии и силового блока. Сенаторы получат право убирать с должности судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента. На всех высших чиновников будут действовать такие же требования отсутствия второго гражданства, как и для президента. Кроме того, существенно возрастут полномочия губернаторов.

А еще Путин выразил крайне одиозное требование - Конституция РФ должна превалировать над требованиями международного права.

Согласно конституционному проекту Путина, ряд полномочий получит и Совет Федерации, став полноценным конституционным органом, а Конституционный Суд наконец сможет хоть на что-то влиять.

Медведева и Кадырова в отставку

Выступление Путина с призывом к изменениям получило немедленную реакцию со стороны правительства РФ. Премьер Медведев предположил, что лучшим изменением будет смена правительства, и даже не предупредив министров, объявил, что все правительство уходит в отставку. Тем не менее, терять такого ценного "кадра" Путин не захотел, а потому после встречи великодушно предложил Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности. Но это дело недалекого будущего - пока не будет сформировано новое правительство, действующее будет действовать в статусе "исполняющих обязанности".

Рамзан Кадыров ушел в отставку ... временно Фото: unian

Такую, без преувеличения, молниеносную отставку, которая уже успела обвалить курс рубля, Медведев обосновал раз объявленными изменениями в конституцию, которые, по его словам, "внесут существенные изменения не только в ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти".

И буквально через час после заявления Медведева стало известно имя нового премьер-министра РФ. Им станет глава Федеральной налоговой системы РФ Михаил Мишустин. Его кандидатуру предложил... конечно, Путин.

Решение Медведева стало не единственной резонансной отставкой этого дня. Случайно или нет, но также сегодня стало известно о "временном" сложении полномочий одиозным главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Что характерно, его заявление датировано еще 13 января, но до сих пор о нем не было известно.

Транзит от Путина к Путину

Волна конституционных "инициатив" Путина и отставки топ-чиновников РФ свидетельствуют об одном - процесс "транзита" власти в России начался. И произойдет этот транзит от Путина к Путину. Ведь ограничение полномочий президента в пользу правительства, парламента и Совета Федерации, а также невозможность допуска к этой должности всех, у кого есть второе гражданство - а это львиная доля российских элит - может свидетельствовать только об одном. Президент станет символической фигурой, а власть и дальше будет оставаться в руках Путина, который будет занимать то пост премьера, как это было с 2008 по 2012 год, то еще какую-то созданную специально под него должность.

Без пяти минут новый премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Getty images

Пока же в РФ началась настоящая политическая буря, и развитие ситуации покажет, удастся ли Путину провести все свои политические манипуляции без потерь.

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