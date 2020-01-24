Экс-заключенный боевиков ЛНР рассказал, что не так с обменом пленными

Украинская власть создает искусственные препятствия, чтобы не оказывать помощь освобожденным из плена боевиков ЛДНР, в том числе по получению социальных выплат и предоставлению жилья.

Об этом рассказал освобожденный из плена ЛНР бизнесмен Денис Секацкий в блоге для "Цензор.НЕТ".

По его словам, критика власти по обмену действительно имеет под собой почву и бывшие пленные о ней знают. Также бизнесмен рассказал о недостатках процедуры оказания им помощи.

"Среди тех, кого обменяли, не все хорошие. Люди работали, а когда их задержали, - пошли на обмен. Возникает вопрос: на каком основании обменяли людей, которые заведомо были предателями? Было сделано все, чтобы соцвыплаты, помощь освобожденным долго не выплачивать. У половины нет паспорта. Без паспорта не дадут карточку, без карты - не получишь социальную выплату. Пока были в Феофании - можно было сделать паспорта, это не так трудно. После того, как каждый из нас получит справку из СБУ, как те, у кого нет паспортов, сделают их, и карту для соцвыплат - должны заполнить форму Министерства ветеранов, что нуждаемся в помощи и нам предстоит получить выплату. Когда соберутся документы - соберется комиссия, которая примет решение о выплате. Для чего это делается? Для чего обещать нам жилье?", - рассказал он.

Также Секацкий рассказал о своих дальнейших планах, а также о пленных боевиков, которые по факту, таковыми не были, однако приехали на подконтрольную территорию в рамках процедуры обмена.

"В плену я провел 3 года и 8 месяцев. Хочу вернуться к жизни. Знаю, что были противники обмена, говорили, что среди нас есть "просто перевозчики". Перевозчики знали, что они везут и с какой целью. Люди рисковали собой, своими семьями. Они заслуживают другое отношение. Люди не понимают этого. Нам тоже трудно. Мы тоже граждане Украины. Мы за нее дрались, терпели, страдали", - добавил бывший пленник.

Как сообщал "Апостроф", ранее луганский бизнесмен, который на оккупированных территориях собирал информацию для СБУ, а затем провел почти 4 года в плену и был освобожден, рассказал о схемах боевиков при формировании списков на обмен.