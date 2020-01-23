Там целые могильники: появились шокирующие данные про массовые убийства боевиками ЛНР

Луганский бизнесмен Денис Секацкий, которого освободили из плена боевиков во время масштабного обмена пленными под Горловкой в воскресенье, 29 декабря, поделился подробностями зверств на Донбассе.

О них он рассказал в интервью "Цензор".

"Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают границу человеческих возможностей - в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал "дознавателем"? .. А если человека убивают в плену - этого не признают и его тело не отдадут", - рассказал он.

По его словам тела мертвых, не скрывая, вывозили в штольни.

"В воздухоотводчики шахт сбрасывали тела. В копанки сбрасывали. Я думаю, что если Украина туда зайдет - там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много ... Я, кстати, почти все могу показать - те, которые я знаю по Луганску, по 2014 году. Исчезло очень много людей. Официальные цифры существенно приуменьшены", - добавил Секацкий.

Как сообщал "Апостроф", ранее Секацкий рассказал о схеме внесения боевиками украинцев в списки на обмен.



