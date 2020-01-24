Кабмин принял важное решение по пенсиям для украинцев: опубликован документ

Правительство Украины 24 января утвердило бюджет пенсионного фонда на 2020 год. Объемы финансирования ПФ составят 172 567,3 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук. Он уточнил, что бюджет ПФ на 2020 год является сбалансированным.

В свою очередь в ПФ отмечают, что по состоянию на начало года в стране насчитывается 11,3 миллиона людей, которые получают пенсии. В среднем размер выплат составляет 3082,98 гривны.

Согласно опубликованному изданием РБК-Украина документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 миллиарда гривен. На покрытие дефицита средств ПФ и на выплату пенсий выделят 146,8 миллиарда гривен.

Выходит, что общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 миллиарда гривен, а расходы - 448,4 миллиарда гривен.

Напомним, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект, который может обязать украинцев откладывать себе на старость.