RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 января

15:53
Известный карикатурист метко изобразил смертельный коронавирус из Китая
15:45
Тина Кароль рассказала о резкой реакции сына на слухи о ее романе с Даном Баланом
15:24
Пропаганда Кремля оконфузилась с "документом ЦРУ" про Бандеру: фото
15:10
На Ким Кардашьян подали в суд за публикацию ее фото с мужем Канье Уэстом
15:02
Около 100 детей эвакуировали из школы на Закарпатье: опубликовано видео с места ЧП
14:47
Сергей Притула рассказал о письме скандального дуэта "Анна-Мария", которое получил после Нацотбора
14:45
Обледеневшая красота: в сети показали яркое фото Карпат в снегу
14:27
Коронавирус в Китае: соцсети обсуждают фильм, сюжет которого очень похож на вспышку опасной болезни
14:26
Кабмин принял важное решение по пенсиям для украинцев: опубликован документ
13:52
Ученые показали, как выглядят зародыши динозавра: уникальные фото
13:40
Кот так обожает бананы, что смотреть на его фото даже немного неловко - вот оно, райское наслаждение
13:35
Глава "Укрзализныци" обнародовал впечатляющую сумму своей зарплаты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кабмин принял важное решение по пенсиям для украинцев: опубликован документ

пятница, 24 января 2020, 14:26
переглянути новину українською

Правительство Украины 24 января утвердило бюджет пенсионного фонда на 2020 год. Объемы финансирования ПФ составят 172 567,3 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук. Он уточнил, что бюджет ПФ на 2020 год является сбалансированным.

В свою очередь в ПФ отмечают, что по состоянию на начало года в стране насчитывается 11,3 миллиона людей, которые получают пенсии. В среднем размер выплат составляет 3082,98 гривны.

Согласно опубликованному изданием РБК-Украина документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 миллиарда гривен. На покрытие дефицита средств ПФ и на выплату пенсий выделят 146,8 миллиарда гривен.

Выходит, что общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 миллиарда гривен, а расходы - 448,4 миллиарда гривен.

Напомним, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект, который может обязать украинцев откладывать себе на старость.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Когда говорят пушки: Киев и Москва молчат о тяжелых боях на Донбассе

У нас было шесть вариантов численности населения и все разные - специалист Института демографии

Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: