Пауки в банке: в сети показали видео драки на росТВ коммуниста с соратником Путина

На российском телеканале подрались пропагандисты.

Видео разместил в Facebook пользователь Сергей Запорожский.

На российском телеканале НТВ в прямом эфире произошла драка между Павлом Пожигайло, членом Общественной палаты, и журналистом и коммунистом Анатолием Барановым.

При обсуждении закона об оскорблении чувств верующих Пожигайло призвал оппонентов выступать на эту тему более осторожно. Он обратился к выступавшему в этот момент Баранову: "Товарищ мракобес, помолчите". После таких слов между мужчинами началась драка. Оббиженный Баранов напал на политика, но тот дал сдачи.

"Без темы Украины пауки продолжают мочить друг друга. Коммунист побил единороса...", - написал Запорожский.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, где видно, как политик Олег Ляшко напал на депутата "Слуги народа" и председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.