RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 января

00:13
Связаны с делом Скрипаля: россиян в Болгарии обвинили в покушении на бизнесмена, фото

23 января

23:59
В Швеции командующей ВМС стала первая женщина-адмирал: фото и биография
22:04
В США прошел "дождь" из гигантских ящериц: фото и видео
21:35
Китайцы штурмуют магазины из-за коронавируса: видео потасовки
20:08
10 идей маникюра ко Дню святого Валентина, которые ты сможешь воплотить сама
19:47
Заражение коронавирусом в Китае: в сети появились новые жуткие фото и видео
18:35
Отец Меган Маркл обвинил ее в разрушении королевской семьи
18:22
Как озеленяют планету с помощью дронов: появилось яркое видео, снятое с высоты
17:30
Из России бежал известный комик, "оскорбивший" верующих: видео скандального выступления
17:27
Умер сын известной актрисы и звезда "Интернов" - названа причина
17:11
Коронавирус-убийца: появилось жуткое видео из китайской больницы
17:03
Брэд Питт пошутил о старости и рассказал, как с возрастом изменилась его жизнь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Снежить будет только в трех областях: прогноз погоды на 24 января в Украине

пятница, 24 января 2020, 06:20
переглянути новину українською
Фото: pixabay

В пятницу, 24 января, на большей части Украины снова прогнозируют тепло и без осадков, однако снежно будет в трех областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны обещают днем +3...+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1...-5 градусов за Цельсием. На востоке днем будет 0...+3, а ночью - 4-7 градусов мороза. На юге, по прогнозам, температура воздуха в дневное время суток поднимется до +3...+6 градусов. На севере - 1-3 выше нуля.

Осадков во многих регионах не будет. Синоптики обещают солнечную погоду. Ветер западный 7-12 м/с.

Однако снежить будет в Черниговской области (днем +1...+3 градуса), в Сумской области (0...+2 градуса за Цельсием) и в Харьковской (0...+2).

В Киеве 24 января днем прогнозируют +1...+3 градуса тепла. Ночью температура будет 0...-2 градуса. Ясно и без осадков.

Как сообщал "Апостроф", нынешняя зима в Украине уже получила статус редкой, а по всему миру климатологи продолжают фиксировать аномалии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

У нас было шесть вариантов численности населения и все разные - специалист Института демографии

Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: