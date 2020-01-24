Снежить будет только в трех областях: прогноз погоды на 24 января в Украине

В пятницу, 24 января, на большей части Украины снова прогнозируют тепло и без осадков, однако снежно будет в трех областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны обещают днем +3...+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1...-5 градусов за Цельсием. На востоке днем будет 0...+3, а ночью - 4-7 градусов мороза. На юге, по прогнозам, температура воздуха в дневное время суток поднимется до +3...+6 градусов. На севере - 1-3 выше нуля.

Осадков во многих регионах не будет. Синоптики обещают солнечную погоду. Ветер западный 7-12 м/с.

Однако снежить будет в Черниговской области (днем +1...+3 градуса), в Сумской области (0...+2 градуса за Цельсием) и в Харьковской (0...+2).

В Киеве 24 января днем прогнозируют +1...+3 градуса тепла. Ночью температура будет 0...-2 градуса. Ясно и без осадков.

Как сообщал "Апостроф", нынешняя зима в Украине уже получила статус редкой, а по всему миру климатологи продолжают фиксировать аномалии.