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В Европе поймали одного из главных подозреваемых в убийстве Гандзюк

пятница, 24 января 2020, 21:43
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В Болгарии был задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в организации смертельного нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Левина задержали работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

По данным следствия, Алексей Левин является криминальным авторитетом из Херсонской области, работал помощником депутата областного совета Николая Ставицкого и был советником председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. В ноябре 2019-го следователи рассказали, что Левин был приговорен к 12 годам - частично, за преступления, связанные с подготовкой к убийствам.

19 августа 2018 года он покинул Украину. Его объявили в международный розыск.

Напомним, подробнее о расследовании читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.

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