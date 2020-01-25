Будет по-весеннему тепло: появился актуальный прогноз погоды на начало недели в Украине

27 января на западную Украину придут осадки

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.



В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины днем ожидается мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -1 ... +1 градуса, а днем покажет +2 ... +7 градусов. Ветер южно-западный со скоростью 5-10 м/с.

В центральной части Украины в течение суток ясно, без осадков. Столбик термометра ночью покажет -1 ... +1 градус, днем температура повысится до +2 ... +5 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 27 января без осадков. Солнце щедро будет освещать небосклон весь день. Температура воздуха -2 ... 0 градусов ночью и +5 ... + 7 днем. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с.

На юге Украины солнечно и без осадков в течение суток. Только в Одесской области днем дождь. Ртутный столбик покажет -1 ... +3 градуса ночью и +3 ... +6 градусов днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

На севере в течение ночи ожидают ожидают -1 ... + 1 градус. Днем столбик термометра покажет +2 ... +5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В столице температура 27 января составит -1 ... + 1 градуса ночью и +3 ... + 5 градусов днем. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Без осадков.

Как писал "Апостроф" ранее, в данный момент над украинской территорией находится антициклон, который не пропускает осадки и в том числе снег. Также синоптики предупредили, что в начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совершенно иного характер, в основном мокрый снег.