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Искали около полугода: задержаны подозреваемые в убийстве адвоката в Кропивницком, фото

суббота, 25 января 2020, 17:37
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Фото: Национальная полиция Украины

В Кропивницкому правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в расстреле адвоката в августе 2019 года.

Об этом сообщили в управлении уголовного розыска полиции Кировоградской области.

Задержанными оказались местные жители. Мужчинам 45, 48 и 54 года.

Операцию правоохранители проводили совместно с управлением стратегических расследований, сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области, под процессуальным руководством областной прокуратуры и с привлечением спецподразделений "КОРД", роты полиции особого назначения и "Альфа". Также силовики провели 40 обысков, чтобы изъять необходимые для следствия доказательства.

Задержанным уже сообщили о подозрении в покушении на убийство и умышленном убийстве. Ведется следствие.

Напомним, что 22 августа в Кропивницком у здания следственного изолятора №6 произошла стрельба, в результате которой погиб адвокат Александр Иванов, также известно о еще одном пострадавшем. Как сообщила местная пресса со ссылкой на данные полиции, инцидент произошел на улице Куропятникова.

Как писал "Апостроф" ранее, 22 августа 2019 года в больнице скончался второй пострадавший во время вооруженного нападения на правозащитника.

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