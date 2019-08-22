В Кропивницком из автомата расстреляли машину: фото и подробности смертельного ЧП

22 августа в Кропивницком возле здания следственного изолятора №6 произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, также известно о еще одном пострадавшем.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на данные полиции, инцидент произошел по улице Куропятникова.

Также известно, что нападавшие передвигались на красном автомобиле "ВАЗ".

В то же время "Обозреватель" пишет, что личность погибшего уже установлена. Им оказался адвокат Александр Иванов. По уточненной информации, нападавшие стреляли из автомата, не выходя из автомобиля. Мужчина скончался до прибытия скорой.

Другие издания Кропивницкого отмечают, что во время стрельбы погибший находился в кафе. До того, как перейти в адвокатуру, он работал в правоохранительных органах.

В городе и области ввели план "Сирена" для поимки стрелявших.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве мужчина заступился за подростков, в результате чего получил огнестрельное ранение руки.