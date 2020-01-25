Напал на ребенка и не только: под Киевом задержан опасный рецидивист, фото

В пятницу, 24 января, в Киеве правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который в Фастове ограбил ребенка и убил пенсионера.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Киева. Мужчина родился в Винницкой области. Ранее был судим за умышленное убийство.

Задержанный признался, что на днях убил 62-летнего мужчину, у которого в Фастове снимал комнату. Пенсионер начал упрекать квартиранта в том, что тот не платит за аренду. Тогда рецидивист выследил пожилого мужчину по дороге с работы и несколько раз ударил доской. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Также правоохранители установили, что несколькими днями ранее злоумышленник, надев балаклаву, отобрал на улице у школьницы мобильный телефон и сдал его в ломбард за 600 гривен. Сейчас по обоим фактам преступлений продолжается досудебное следствие.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Кропивницком правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в расстреле адвоката Александра Иванова в августе 2019 года.