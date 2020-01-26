RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

22:18
Зеленский прибыл с визитом в Польшу: опубликовано фото встречи
19:00
Похудеть за неделю - миф? Что такое жиросжигающая тренировка
13:32
Серьезный сигнал для Лукашенко: раскрыт подлый план Путина по удержанию власти
11:00
Зеленский посетит с важным визитом Польшу: первые подробности
10:00
В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
09:28
В Кремле отлично понимают: озвучен тревожный прогноз по войне на Донбассе
08:59
В США обнародовали новую порцию компромата на Трампа, связанную с Украиной
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов

25 января

19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
18:18
51-летняя Селин Дион села на шпагат - такой растяжке можно только позавидовать
17:03
Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном
16:59
Машина хорошая, но не едет: сети позабавили слова Зеленского про Гончарука
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На передовой с первого года: названо имя погибшего на Донбассе добровольца, фото и видео

воскресенье, 26 января 2020, 21:44
переглянути новину українською

В зоне проведения ООС на Донбассе от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба.

Об этом сообщается в Facebook-странице городского головы Шостки Николая Ноги.

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба, 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 года. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души", - отмечается в сообщении.

Антон Хоба родился в 1992 году, жил в городе Шостка Сумской области, служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

В 2018 году боец участвовал в проекте телерадиокомпании "Акцент" "Храбрые сердца". Он рассказал о военных и мирных буднях, о мечтах и планах.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны Украины выступили против разведения сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это приведет к замораживанию конфликта.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру

Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б"

Крым в оккупации: российским "благо­получием" там и не пахнет

Погода порадует снегом, но не везде: синоптики рассказали о метеокартине на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: