На передовой с первого года: названо имя погибшего на Донбассе добровольца, фото и видео

В зоне проведения ООС на Донбассе от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба.

Об этом сообщается в Facebook-странице городского головы Шостки Николая Ноги.

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба, 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 года. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души", - отмечается в сообщении.

Антон Хоба родился в 1992 году, жил в городе Шостка Сумской области, служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

В 2018 году боец участвовал в проекте телерадиокомпании "Акцент" "Храбрые сердца". Он рассказал о военных и мирных буднях, о мечтах и планах.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны Украины выступили против разведения сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это приведет к замораживанию конфликта.