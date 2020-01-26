Очень боится: Путин в Иерусалиме отметился странным поступком, фото

В Иерусалиме (Израиль) президент России Владимир Путин отличился своей осторожностью и страхом.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Глава РФ садился на борт самолета с помощью своего пуленепробиваемого трапа. Автомобиль привез лидера государства прямо к самолету, чтобы тот быстро поднялся.

"Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом", - написал Штефан и опубликовал фото с места события.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России детский хор спел хвалебную оду в честь президента России Владимира Путина, который прибыл с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области.