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Можно долго голодать: детский хор прогнулся перед Путиным, спев задорную песню, видео

четверг, 23 января 2020, 00:27
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В России детский хор спел хвалебную оду в честь президента России Владимира Путина, который прибыл с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области.

Видео опубликовано на YouTube.

"Сердце теплое - не камень, и проверено веками: можно долго жить без крова, голодать и замерзать", - говорится в тексте песни.

Отметим, что лидер РФ побывал в Липетской области в среду, 22 января. В ходе визита, он встретился с представителями общественных организаций по мерам социальной поддержки граждан.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) в честь столетия Октябрьской революции написал сатирическую песню, которую исполнил актер Михаил Ефремов.

Также сети повеселил ролик с певцом президентом США Дональдом Трампом и пианистом Владимиром Путиным.

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