Бизнес не в восторге: эксперты указали на тревожный нюанс с введением накопительных пенсий в Украине

Эксперты в целом поддерживают идею введения накопительного уровня пенсионного обеспечения, так как это является мировым опытом, и притом успешным, однако у них также есть большое количество вопросов и замечаний к предложенному законопроекту.

Ими они поделились в комментариях "Апострофу".

В частности, вызывает беспокойство, что в случае со взносами в накопительную систему, речь идет о дополнительных платежах.

"Это ляжет дополнительным грузом на работника и работодателя", - отметил в разговоре с изданием экономический эксперт Тарас Козак.

С ним согласна консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, которая уверена, что без дополнительного налога будет не обойтись.

Очевидно, что такая ситуация не обрадует бизнес, ведь не секрет, что далеко не все работодатели платят ЕСВ за своих работников, а многие из тех, кто это делает, платит его с "минималки", так как доплачивает сотрудникам "в конверте", а с этих денег взносы, по понятным причинам не осуществляются. Таким образом, введение новых сборов станет лишь дополнительным демотиватором для бизнеса в плане "детенизации" зарплат.

"Чтобы не было демотивации, по моему мнению, нужно продолжать снижать ЕСВ, - говорит Тарас Козак. - Если работодатель платит работнику на его личный счет, на такой же объем работодатель должен меньше платить ЕСВ (в солидарную систему, - "Апостроф").

Кроме того, добавляет он, работодатели просто не захотят нанимать тех, кто намерен платить в накопительную систему больше 1%, ведь им тогда придется увеличивать и свои расходы.

Эксперт считает также целесообразным отменить военный сбор, который составляет 1,5%, поскольку реально он не идет на армию, то есть не выполняет свою функцию.

"Это скрытое повышение ставки НДФЛ, а потому было бы разумнее военный сбор отменить, но обязать физическое лицо платить 1% в фонд накопительной пенсии. И тогда общая ставка налога для работника будет составлять 19% (18% НДФЛ + 1%), то есть будет даже немного меньше, чем сейчас вместе с военным сбором (19,5%)", - пояснил Тарас Козак.

В свою очередь, бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун считает, что сам по себе размер ЕСВ не является основной причиной, по которой бизнес не спешит легализовать зарплаты работников. В разговоре с "Апострофом" он напомнил, что с 2016 года ставка этого платежа была уменьшена практически вдвое.

"Принимать решение о снижении ЕСВ, веря, что бизнес побежит легализовать свою деятельность, - это даже было не наивностью, а популизмом, - заявил специалист. - Потому что сперва нужно обеспечить честную работу судов, силовых структур - мы понимаем, что бизнес не верит, что в суде можно защитить свои права. Ведь в этом - ключевая причина, почему бизнес скрывается, а не потому, что высокие налоги".

Подробнее о том, чего ждать украинцам от нововведений в пенсионной системе в Украине, читайте в материале "Апострофа": Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо.