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Доктор Комаровский развенчал фейки о смертельном коронавирусе: что важно знать

понедельник, 27 января 2020, 20:38
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Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.

Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Он отметил, что информация про вирус меняется каждый день или даже каждый час, потому он рассказал актуальные данные по состоянию на 27 января. По словам доктора, зарегистрировано около 3 тысяч заболевших. 81 человек погиб в результате коронавируса. Примерно 33 тысячи человек, которые были в интенсивном контакте с зараженными, сейчас находятся под наблюдением врачей.

В Пекине (Китай) коронавирус диагностировали у 9-месячного ребенка. На сегодня это самый маленький пациент с данным вирусом. За пределами Китая только в США заболели 5 человек. Они были в Китае и заразились там.

В Ухань направлены 1200 медицинских работников. 15 городов с общим населением около 60 миллионов человек оказались заблокированы из-за серьезных карантинных мероприятий.

Медики уже установили, что люди заразились вирусом от животных. Сейчас большая часть ученых предполагает, что его носители - летучие мыши (их в Китае употребляли в пищу). Другие думают, что вирус могут переносить даже змеи.

Практически нет данных на сегодняшний день, что люди заражаются от животных. Вирус передается только от человека к человеку - все последние случаи заражения.

ВОЗ обсуждала, не ввести ли во всем мире чрезвычайную ситуацию, однако потом сошлись на мнении, что проблема и ее очаг пока находятся лишь в Китае.

Основная паника распространяется в некоторых СМИ, а в основном в соцсетях. Комаровский отметил, что в сети "сгущают тучи" по поводу информации, что на улицах Уханя нет людей. Он подчеркнул, что в китайский Новый год там всегда малолюдно, все заведения закрыты. Также сейчас объявлен карантин.

Доктор высказался про видео, где люди якобы падают от симптомов коронавируса на улицах Китая. Он назвал это явным нагнетанием обстановки.

По словам Комаровского, ходили также слухи, что нельзя есть бананы из-за риска заражения. Но он опроверг эту информацию.

Также медик рассказал и про посылки из Китая. Их получения не стоит опасаться, они не могут быть заразными.

Кроме того, Комаровский назвал "показушной суетой" измерения температуры тела пассажиров на бортах самолетов, которые прилетели из Китая. Ведь симптомы болезни проявляются не сразу. А сама процедура может очень мало повлиять на распространение вируса.

Сам коронавирус примерно в 9 раз менее заразен, чем корь. Потому всеобщая паника в Украине данном случае лишняя. Доктор сравнил, что в нашей стране 150 тысяч заболевших корью, а люди продолжают обсуждать коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", опасный коронавирус передается от человека к человеку еще в инкубационный период.

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