Это дно: в Харькове безжалостные воры украли коляску у девушки-инвалида, фото

27 января на улице Одесской в Харькове в промежутке между 7:00 и 10:15 неизвестные украли у девушки-инвалида коляску, с помощью которой она и передвигается.

Об этом на Facebook-странице написала сама пострадавшая Ирина Сорока.

Тележка был с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609. Девушка вызвала на место инцидента полицию. Правоохранители сейчас выясняют, кому могла понадобиться инвалидная коляска, необходимая пострадавшей для передвижения по дому и городу.

Ирина Сорока живет в Харькове. В город переехала из родного Донецка. Девушка занимается дизайном веб-сайтов. Имеет проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей передвигаться самостоятельно.

Поступок неизвестных воров возмутил сеть. Украинцы сочувствуют Ирине и сердятся на людей, которые посмели забрать у нее жизненно необходимую вещь.

Некоторые удивляются, зачем ворам такой специфический предмет, как инвалидная коляска и они с ней планируют сделать.





Как писал "Апостроф" ранее, 24 января в Киеве правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который в Фастове ограбил ребенка и убил пенсионера. У школьницы преступник отобрал мобильный телефон и сдал его в ломбард.