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Изменил внешность: всплыли громкие детали задержания в Европе подозреваемого в убийстве Гандзюк

понедельник, 27 января 2020, 16:41
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В Болгарии правоохранители рассказали детали задержания предполагаемого организатора убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина, по их словам недавно он изменил внешность.

Об этом пишет "Следствие.Инфо".

В Болгарии указали, что Левин пытался сделать себя непохожим на портрет, который был опубликован Интерполом, а выявить его смогли по отпечаткам пальцев.

"Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", - сообщил спикер болгарской полиции.

Следователи изъяли у подозреваемого два паспорта - местный и зарубежный. Ему было запрещено выезжать из Болгарии до решения об экстрадиции в Украину.

Также указывается, что Левин мог приехать в Болгарию через Румынию в 2018 году, и с тех пор нигде не регистрировался.

Подробнее о прогрессе в расследовании покушения на активистку в Херсоне читайте в материале: Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики жестокого преступления.

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