Изменил внешность: всплыли громкие детали задержания в Европе подозреваемого в убийстве Гандзюк

В Болгарии правоохранители рассказали детали задержания предполагаемого организатора убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина, по их словам недавно он изменил внешность.
Об этом пишет "Следствие.Инфо".
В Болгарии указали, что Левин пытался сделать себя непохожим на портрет, который был опубликован Интерполом, а выявить его смогли по отпечаткам пальцев.
"Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", - сообщил спикер болгарской полиции.
Следователи изъяли у подозреваемого два паспорта - местный и зарубежный. Ему было запрещено выезжать из Болгарии до решения об экстрадиции в Украину.
Также указывается, что Левин мог приехать в Болгарию через Румынию в 2018 году, и с тех пор нигде не регистрировался.
Подробнее о прогрессе в расследовании покушения на активистку в Херсоне читайте в материале: Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики жестокого преступления.