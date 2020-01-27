Подорвался на собственных минах: на Донбассе захватили важного боевика

В понедельник, 27 января, украинские разведчики задержали возле линии соприкосновения на Донбассе боевика, который действовал в составе диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Боевик был задержан во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил.

По словам боевика, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было выявление позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же боевиками.

Другие члены ДРГ, как говорится в сообщении, бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Также были опубликованы фото задержанного и его военного билета. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что наличие у разведчика военного билета так называемой ДНР и его гражданская одежда выглядят странно.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Мариуполе задержали боевика так называемой ДНР, который обстреливал позиции украинских войск на Донбассе.