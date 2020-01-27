RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 января

00:10
Пахнет очень неприятно: в Киеве интересно наказали "героя парковки", фото

27 января

23:57
Трамвай в Киеве разрушился прямо во время движения: опубликованы фото
23:30
Под Херсоном ребенок чудом выжил после жуткого ЧП: видео
23:19
Подорвался на собственных минах: на Донбассе захватили важного боевика
22:48
Девушек-волонтеров высадили из автобуса из-за российского сериала: подробности громкого скандала, фото и видео
22:20
Ситуация ухудшилась: ВОЗ исправила свою ошибку в отчете о смертельном коронавирусе
21:30
Скандальная министр прокомментировала свою жалобу на "низкую" зарплату
20:38
Доктор Комаровский развенчал фейки о смертельном коронавирусе: что важно знать
20:34
Королевская семья готова к возвращению принца Гарри и Меган: Канада стала для них не лучшим местом
20:26
В Харькове произошло массовое ДТП с велосипедистом и спорткаром: фото
19:48
49-летняя Наоми Кэмпбелл разделась для промо модного бренда - фигуре модели можно только позавидовать
19:47
В Киеве на мосту через Днепр возникла огромная пробка: видео с места ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Подорвался на собственных минах: на Донбассе захватили важного боевика

понедельник, 27 января 2020, 23:19
переглянути новину українською

В понедельник, 27 января, украинские разведчики задержали возле линии соприкосновения на Донбассе боевика, который действовал в составе диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Боевик был задержан во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил.

По словам боевика, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было выявление позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же боевиками.

Другие члены ДРГ, как говорится в сообщении, бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Также были опубликованы фото задержанного и его военного билета. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что наличие у разведчика военного билета так называемой ДНР и его гражданская одежда выглядят странно.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Мариуполе задержали боевика так называемой ДНР, который обстреливал позиции украинских войск на Донбассе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Много мокрого снега и +8: синоптики рассказали о погоде на конец января

Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись

Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо

Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: