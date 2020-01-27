В Мариуполе арестовали боевика, который стрелял по украинцам: фото и видео

В Мариуполе задержали боевика так называемой ДНР, который обстреливал позиции украинских войск на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался житель Горловки, который принял сторону пророссийских боевиков. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпус ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

Как стало известно, в 2016 году после полученного ранения в голову боевик больше не участвовал в боевых действиях. Чтобы найти работу он прибыл в Мариуполь, где его и задержали в конце 2019 года.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", полиция задержала боевика так называемой ДНР, который стрелял в правоохранителей в Киеве.