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Подозрения на коронавирус в Украине: озвучены последние данные

понедельник, 27 января 2020, 16:59
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В Министерстве здравоохранения утверждают, что по состоянию на понедельник, 27 января, в Украине нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщили на Facebook-странице МОЗ.

В сообщении Минздрава упомянули о случае обнаружения одного случая коронавируса специалистами Киевского городского лабораторного центра, заметив при этом, что коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

"Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - подчеркнули в ведомстве.

В МОЗ также сообщили, что все три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине не подтвердились.

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