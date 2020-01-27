В Украине сделали важное уточнение по коронавирусу, обнаруженному в Киеве

Случай заболевания коронавирусом, который зафиксировали в Киеве по результатам лабораторных исследований в понедельник, 27 января, является коронавирусом другой этимологии, отличной от того вируса, который стал причиной эпидемии в Китае.

Об этом сообщается на Facebook-странице Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, короновирус- 1 (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНОВИРУСОМ) - 1 и риновирус- 1", - говорится в сообщении.

Также в центре уточнили, что отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 19%.

Как сообщалось, от смертельного коронавируса, который зафиксировали в Китае впервые в конце 2019 года, умерли уже 80 человек.

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