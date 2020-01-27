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Украинские военные провели соревнования по стрельбе и преодолению преград: сильные фото

понедельник, 27 января 2020, 16:09
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Фото: Facebook

В Луганской области военные 93-й отдельной мотопехотной бригады провели соревнования на лучший экипаж БМП-2.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Во время первого этапа проверили физическую и общую военную подготовку бойцов. Экипажи проходили полосу препятствий, соревновались на скорость разборки-сборки оружия, меткости стрельбы из АК и метание гранаты, демонстрировали навыки быстрого надевания противогаза, эвакуации раненого и оказания ему первой медицинской помощи.

Во время второго этапа экипажи соревновались в меткости стрельбы из БМП, скорости приведения оружия из походного положения.

По результатам соревнований лучшими оказались бойцы 3-го механизированного батальона.

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Как информировал "Апостроф" ранее, на Приазовье в районе отвода тяжелого вооружения украинские военные боролись за звание лучшего минометного расчета.

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