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Эффектно, точно, молниеносно: появилось видео зрелищных соревнований ВСУ

суббота, 25 января 2020, 19:07
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На Приазовье в районе отвода тяжелого вооружения украинские военные боролись за звание лучшего минометного расчета.

Об этом сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Во время спортивной составляющей армейцы преодолевали полосу препятствий, разгружали и загружали боеприпасы из автомобиля ГАЗ-66, разбирали и собирали автомат Калашникова, металлы имитацию ручной гранаты и стреляли из стрелкового оружия. Кроме того, военные оказывали первую медицинскую помощь боевом товарищу, который получил ранение , а также осуществляли его эвакуацию в безопасное место ", - рассказал начальник артиллерии Объединенных сил полковник Богдана Союшкин.

Главным показателем мастерства и обученности военнослужащих стала боевая стрельба из штатных минометов. Цели находились на расстоянии почти 2000 метров. И для расчетов 120-мм минометов это был круг радиусом 15 метров с мишенью в центре.

По результатам соревнований и подсчетам баллов в первой группе минометов 82-мм калибра лучшим признано подразделение отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион". Сильнейшим во втором противостоянии 120-мм систем "Молот" и "Сани" оказался минометный расчет отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Как писал "Апостроф" ранее, в ходе тактических учений Воздушных Сил по боевой стрельбой на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области было совершено более полусотни запусков боевых ракет.



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