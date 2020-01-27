Украинцев предупредили об ухудшении погоды: чего стоит ожидать

Из-за ухудшения погодных условий, которые ожидаются во вторник, 28 января, украинских водителей призывают быть бдительными на дорогах, особенно во время поездок в горы.

Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м; в Карпатах гололед, на дорогах гололедица", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине вскоре похолодает. В западных и южно-восточных областях ожидаются осадки, а вечером 28 января на крайнем западе, в Карпатах, пойдут дождь и мокрый снег. Уже в среду циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины, где ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер.