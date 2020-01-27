Украину накроет серьезная непогода: где ждать дождей, снега и ветра

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды для Украины, вскоре похолодает.

Об этом она написала в Facebook.

Завтра в южной части Украины будет облачно и влажно. Возможно, дотянет до Кропивницкого и Днепропетровской области.

На остальной территории - без осадков, однако вечером к крайнему западу, в Карпатах, подойдут дождь и мокрый снег.

А уже в среду циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины - дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Температура воздуха будет, как банджи-прыжки: прошлой ночью, например, наблюдалось в -5-8 градусов, а завтра в южной части столбики термометров будут достигать +7 +10 градусов.

Общая термическая картина в Украине - в течение дня +3 +7 градусов, в четверг, 30-го января похолодает до 0 +4 градусов.

В Киеве во вторник - без осадков, будет тепло, температура воздуха +4 +6 градусов, если солнце отгонит тучи - будет и выше.

29-го января в столицу подгребем циклон, поэтому придется облачность, усилится ветер, появятся осадки, сначала дождь, потом мокрый снег.

30 января в Киеве похолодает.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на конец января и февраль 2020 года.