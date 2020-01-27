Женщина-дайвер встретилась под водой с акулой и показала, как надо защищаться: видео

В прибережных водах Папуа - Новой Гвинеи женщина-дайвер попала на акулу, но сумела отбиться от нее.

Ролик опубликован на YouTube-канале Rumble Viral.

Кристи снимает под водой жителей океана и растения. Однако на этот раз ее подводное приключение оказалось опасным. Женщина заметила акулу, которая вместе со своим детенышем плыла на нее. Она ударила хищника рукой по носу, чем и спугнула ее.

Дайвер отметила, что акула ее не напугала, ведь она понимала поведение хищника.

В сети опубликовали видео с отважной женщиной, которая рисковала стать обедом для акулы и ее детеныша.

Как ранее сообщал "Апостроф", пляжи Калифорнии оккупировали необычные существа, похожие на мужской половой орган.