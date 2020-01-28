Роскошная вилла, бизнес и много охраны: всплыли интересные детали о жизни экс-супруги Януковича в Крыму

Людмила Янукович, бывшая супруга беглого президента Виктора Януковича, проживает на территории оккупированного Крыма в элитном поместье и владеет сетью магазинов, которые торгуют "санкционными" товарами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

После побега Януковича из Украины, его жена, которая на тот момент уже не проживала с ним вместе, получила семейный особняк в окрестностях Ялты. Его в окружении экс-президента называли "чайным домиком". Под этим скромным названием скрывается поместье площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное. Этот населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и собственно Ялтой.

По участку разбросаны трехэтажная вилла общей площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие постройки. Дополняет пейзаж парковая зона с посадками кипарисов, сосен и елей, искусственным водопадом и зоной для барбекю.

Журналисты отмечают, что подобраться к месту обитания Людмилы Янукович непросто: подъезды к особняку перекрыты массивными железными воротами. В настоящий момент 70-летняя Людмила Янукович ведет в поместье затворнический образ жизни. Территория находится под неусыпной охраной. По информации издания, сейчас право собственности на дом и участок оформлено на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

У бывшей жены Виктора Януковича, помимо дома, в Крыму имеется собственный бизнес. Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Сеть носит название "Меркурий", в честь военного корабля 19 века, который прославился тем, что сумел с честью выйти из сражения с двумя мощными турецкими кораблями, многократно превосходившими его по числу орудий

"Гастроном "Меркурий" прославился тем, что ловко сумел избежать необходимости соблюдать санкционное (российское, - прим. ред.) законодательство. Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами. Севастопольские надзорные органы стараются не замечать того факта, что "Меркурий" явно нарушает введенное постановлением правительства РФ эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза", – говорится в материале.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в аэропорту "Жуляны" (Киев) задержали экс-министра здравоохранения Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича Раису Богатыреву.