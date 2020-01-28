Скандал из-за российского кино в автобусе: реакция перевозчика и неожиданные данные про водителя

Компания-перевозчик извинилась за инцидент с водителем, который высадил из пассажирского автобуса девушек-волонтеров из-за того, что они попросили выключить российский сериал. Водителя, к тому же, заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщила одна из пострадавших в этой истории Ярина Чорногуз на своей Facebook-странице.

Волонтерка поблагодарила перевозчика за мгновенную реакцию на этот инцидент, сделав репост официального извинения.

"Мы только узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, - это реакция водителей, которые отказались выключит его по просьбе девушки. Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы", - сказано в сообщении компании Winew и Bus Trans.

Тем временем волонтер Роман Федчук, использовав информацию из открытых источников, предположил, что водитель, совершавший скандальный рейс, уклоняется от уплаты налогов.

"Перевозчик, который указан в билете, лицензии на перевозку людей не имеет, она есть только в компании, зарегистрированной тоже на него - ЧП "Бас Транс"... Осуществляет пассажирские перевозки ФОП без лицензии с КВЭДом - 49,41 грузовые перевозки, автобус на фирме, а деньги идут на ФОП - уклонение от уплаты налогов", - резюмировал волонтер.

Как сообщал "Апостроф", 15 февраля начнет свою работу украинский канал, который будет вещать для жителей оккупированного Донбасса.