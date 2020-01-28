Украинцев предупредили о штормовой погоде и опасных снегопадах

В Украине в среду, четверг и пятницу, 29-31 января, прогнозируют осложнение погодных условий из-за штормового ветра и снегопадов.

Об этом сообщает Украинский гиброметцентр на Facebook-странице.

В Карпатах обещают ночью 29 января умеренные осадки в виде снега. Днем 31 января будет сильный снегопад и метели (в Закарпатье дождь с мокрым снегом), на дорогах гололед.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололед.

29 и 30 января в Украине будут порывы ветра 15-20 м/с ( уровень опасности - желтый). В Карпатах местами прекращения движения транспорта (II уровень опасности - оранжевый).

Как сообщал "Апостроф", в Украине происходит изменение границ всей зимы, а значит - постепенно март и начало апреля превратятся в зимние месяца.