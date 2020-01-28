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В расследовании дел Майдана произошел важный поворот: подробности

вторник, 28 января 2020, 14:23
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В Офисе Генерального прокурора приняли решение изменить группу прокуроров, которые будут вести расследование дел об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается на странице "Адвокатская совещательная группа" в Facebook.

Администраторы страницы указали, что изменение группы прокуроров произошло после удовлетворения Святошинским судом Киева ходатайства об отводе прокурорам.

"Хорошие новости из Офиса Генерального Прокурора. Изменен группу прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковых прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда", - отметили на странице.

Также был назван и новый состав прокурорской группы по "делу Майдана", в него вошли сотрудники ведомства, которые ранее уже занимались указанным делом.

"Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - указали юристы.

Пользователи сетей в комментариях под публикацией поделились мнениями о цели назначения временной группы прокуроров, которая прекратила свою работу над расследованием.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокаты заявляли, что назначение руководителей отдела по расследованию дел Майдана в ГБР было проведено непрозрачно.

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