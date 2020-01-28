В Украине приняли жесткое решение по авиасообщению с Китаем

С понедельника, 3 февраля, Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Перевозчик прекращает единственное прямое сообщение с Китаем, пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - заявил он.

В ЦОЗ также сообщили, что в аэропорту Борисполь были усилены меры по проверке самолетов из Китая. Кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений, здесь дежурит также бригада экстренной помощи.

По состоянию на вторник, 28 января, в Украине на коронавирус были проверены четыре человека, в каждом случае диагноз не подтвердился.

Как сообщал "Апостроф", известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.