Внезапно стало плохо: в Украине госпитализировали студента из Китая с подозрением на коронавирус

Во Львове госпитализировали украинского студента, который вернулся из Китая, с признаками возможного заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

19-летний юноша возвращался домой из Китая, где учится, через Варшаву (Польша). Туда он прилетел на самолете, а во Львов ехал на автобусе.

По дороге непосредственно к дому, в такси, он почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Молодого человека госпитализировали и держат в изолированном отдельном боксе, несмотря на то, что он учился далеко от города Ухань, где распространялся вирус.

“Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо – у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было”, – ранее сообщил замруководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины Олег Когут

Тщательные исследования будут проведены 28 января.

Также устанавливают лиц, которые могли с ним контактировать в пути, чтобы проверить состояние их здоровья.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.