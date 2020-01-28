Число жертв коронавируса резко возросло: последние данные и карта распространения

От коронавируса, вспышка которого началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, за сутки умерли еще 24 человека, общее число жертв составило 106 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, вирус выявили еще у 1291 человека. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболеваний в КНР превысило четыре тысячи.

Отмечается, что специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили коронавирус 2019-nCoV в пробах, взятых на оптовом рынке морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. Следы вируса нашли в 33 пробах из 585.

Исследовательский центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США создал онлайн-карту, на которой в режиме реального времени можно отслеживать информацию о распространении опасного коронавируса. На ней очаги заболевания обозначены красными кругами. Их размер зависит от количества больных и умерших от коронавируса.

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