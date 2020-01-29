Насколько упал рейтинг Зеленского за время его президентства: опубликованы результаты опроса

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского со времен вступления его на должность по состоянию на январь 2020 года упал всего на 2%.

Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на результаты опросов фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

Так, по опросу от августа 2019 года, рейтинг Зеленского составлял 62,8%.

В частности, первые шаги президента 23% респондентов оценили полностью позитивно, 3,5% - полностью негативно, еще 24,2% - затруднились дать ответ.

Согласно аналогичному опросу, проведенному теми же организациями в январе 2020 года, рейтинг главы государства составил 60,3%. При этом 16,3% респондентов оценили его деятельность полностью позитивно, 7,5% - полностью негативно и еще 14,8% - затруднились ответить.

Как сообщал "Апостроф", в конце ноября 2019 года социологи представили результаты опроса, согласно которым рейтинг президента Зеленского упал сразу на 21% по сравнению с результатами выборов.